67 قتيلًا على الأقل خلال تمرد بـ 3 سجون في الإكوادور

أعلنت شرطة الإكوادور، ارتفاع عدد القتلى نتيجة أعمال شغب واسعة في 3 سجون مختلفة إلى 67 شخصًا.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مدير مصلحة المعتقلات بالإكوادور، إدموندو مونكايو تأكيده مقتل الضحايا الـ67 خلال تمرد في 3 سجون بمناطق مختلفة في البلاد.
وفي وقت سابق، قال الرئيس لينين مورينو في تغريدة على تويتر "المنظمات الإجرامية تنفذ أعمال عنف في عدد من مراكز الاعتقال في نفس الوقت".
وتابع "تعمل وزارة الداخلية والشرطة على استعادة السيطرة على السجون في جواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا".
ونشرت الشرطة وحدات إضافية في السجون للسيطرة على الوضع، فيما أكد الجيش دعمه للشرطة خلال العمليات الأمنية حول السجون الثلاثة.
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