مقابل 500 ريال .. مواطنة سعودية تتستر على عمال من جنسيات عربية مخالفين

تمكنت فرق رقابة تابعة لوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية من ضبط عمال من جنسيات عربية مخالفين قواعد الاقامة يقومون بتصنيع زيت جوز الهند للبشرة والشعر بطرق بدائية ودون تراخيص نظامية، وذلك بتستر من مواطنة سعودية تحصل على 500 ريال شهريا.

وقالت الجهات الرقابية، إن العمالة المخالفة أوهمت المستهلك بأن المستحضر صنع في الفلبين، لصالح شركة أمريكية، إلا أنهم يقومون بتصنيعه داخل بيت قديم في الرياض، وفقا لمقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية".

وقال أحد العمال إن السيدة لم تكن على دراية بأعمالهم، لافتا إلى أنهم كانوا يعطونها 500 ريال مع نهاية كل شهر، وفق ادعاءاتهم.

وكشفت التحقيقات عن أن المنزل يسكنه وافد عربي، تم تحويله إلى مصنع لزيت جوز الهند للشعر والبشرة.

ووجدت الأجهزة الأمنية داخل المنزل أجهزة بدائية ومواد مجهولة المصدر و5000 عبوة فارغة و2500 عبوة جاهزة للبيع، واكتشاف أن صاحبة المنزل كانت تأخذ 500 ريال من كل وافد.