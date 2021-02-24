أحدث طرق شحن جواهر فري فاير 2021 free fire بالخطوات للمبتدئين والمحترفين

نقدم لجميع اللاعبين طريقة شحن جواهر فري فاير لعام 2021، وتعتبر من أشهر الألعاب الالكتروني التي ظهرت أول نسخة منها في سنة 2019، والشركة القائمة على إصداره هي شركة غارينا، وتعتبر هذه اللعبة مشابهة بدرجة كبيرة للعبة ببجي العالمية، ولكن ما يفرق اللعبتين عن بعضهما هو طرق التحديث، ومن الجدير ذكره أن هذه اللعبة لقت إقبال كبير من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، ويبحث الأغلب منهم عن طرق شحن جواهر فري فاير.

كيفية شحن جواهر فري فاير 2021

يمكن لجميع لاعبي فري فاير أن يقوموا بشحن الجواهر بها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع شركة غارنيه المؤسسة لهذه اللعبة.

وبعد ذلك تسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم يجب إدخال اسم الجهاز الخاص بكم، وتوضيح نظام التشغيل إذا كان أندرويد أو أي أو أس أو بي سي اس.

بعد ذلك قم بكتابة اسمك في اللعبة والضغط على موافق.

قم بتحديد عدد الجواهر المراد شحنها في اللعبة.

والضغط بعد ذلك على استمرار.

ثم الضغط على elite pass والضغط على موافق بعد ذلك.

وسيتم على الفور إرسال عدد الجواهر لكم.

يجب عليكم الذهاب إلى اللعبة والتأكد من تواجد الجواهر وأنه تم شحنها.

إذا لم يتم شحن الجواهر يجب عليهم إنهاء عرضين أو ثلاثة عروض.

وسيلة أخرى لشحن جواهر فري فاير

يمكنكم الحصول على الجواهر في هذه اللعبة بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على مهمات البرنامج الخاصة.

سيتم ظهور عدد من الاختيارات أمامكم للفيس بوك.

ومن هذه الاختيارات الاشتراك في قناة البرنامج على موقع اليوتيوب.

وكذلك متابعة صفحة اللعبة الرسمية على الانستجرام.

عند إتمام هذه الخطوات يتم منحكم مجموعة من النقاط.

عند دعوة الأصدقاء للعبة يتم الحصول على حوالي 300 نقطة، ويمكنكم تحويل هذه النقاط إلى جواهر في لعبة فري فاير بكل سهولة، وسوف نتابع معكم التحديثات الجديدة في لعبة فري فاير المفضلة عند ملايين الأشخاص على مستوى العالم كله.