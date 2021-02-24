الولايات المتحدة: ملتزمون بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني

أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية ومتابعة المشروعات المهمة التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك - حسبما أفاد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في إطار مشاركة الولايات المتحدة، بوفد، خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، والتي تسمح للمجتمع الدولي بدعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، مع الاهتمام بتحسين الحياة في قطاع غزة.
وأضاف أنه خلال المناقشات أكدت الولايات المتحدة، التزامها بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين والتركيز على حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية، ودعوة جميع الأطراف إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تصعب إنجاز حل الدولتين.
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