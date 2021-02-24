سوريا.. ميليشيا فاطميون تجلب أسلحة جديدة من العراق وتخزنها في أنفاق داعش

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول شحنة أسلحة جديدة تابعة لميليشيا "لواء فاطميون" الأفغانية إلى سوريا قادمة من العراق، وذلك عبر شاحنات خضار تجارية.

وذكر المرصد أنه جرى تخزين هذه الأسلحة في أنفاق حفرها تنظيم داعش سابقا في دير الزور، لتقوم الميليشيات باستغلالها وتوظيفها لخدمتها لاحقا.

وأوضح أن ميليشيا "فاطمون" التي باتت على ما يبدو القوى الضاربة الثانية لإيران في سوريا بعد حزب الله، أدخلت الأسلحة عبر شاحنات خضار تجارية لكنها محملة بقذائف وصواريخ وذخائر، وذلك عبر معبر غير شرعي قادمة من العراق.

وأضاف أن الأسلحة نقلت إلى منطقة المزارع الواقعة بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور، التي تعد أكبر تجمع للإيرانيين والميليشيات الموالية لها في المنطقة.

وكان المرصد أكد في وقت سابق أن شحنة أسلحة جديدة استقدمتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها إلى الأراضي السورية قادمة من العراق.