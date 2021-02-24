قتيل وجرحى في شجار بين عشرات الأشخاص بفرنسا

قتل شاب فرنسي وأصيب 2 آخرين، خلال شجار عنيف بين عشرات الأفراد، في إقليم إيسوم، بضواحي العاصمة باريس.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن شجارا عنيفا، وقع، يوم الثلاثاء، بين مجموعتين من الشباب في إيسون، أودى بحياة مراهق، يبلغ 14 عاما، بعد تعرضه لطعنات قوية في الصدر.
وأضافت أن قاصرًا آخر، يبلغ 13 عاما، أصيب بطعنات في رقبته، ويوجد بالمستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب الثالث بجروح خفيفة.
وأكدت الصحيفة أن مكتب المدعي العام أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، بينما تم احتجاز 6 شبان على خلفية الشجار.
وأوضحت أن الشجار وقع بين نحو 30 شابا من العصابات المتنافسة في أحياء إيسون، وتعود الخصومة بينهم إلى عام 2000، فيما لا تزال أسباب الشجار غير معلومة.
ويأتي الحادث بعد 24 ساعة على وفاة فتاة تبلغ 14 عاما أيضا، عقب طعنها أثناء محاولة التدخل لفض شجار في أحد شوارع إيسون.
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