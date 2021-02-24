البيت الأبيض: بايدن والكاظمي اتفقا على محاسبة المسئولين عن هجمات العراق

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الهجمات الصاروخية الأخيرة على العراق.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن والكاظمي اتفقا خلال اتصالهما الهاتفي على أهمية محاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي إنه بحث خلال اتصاله مع بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش.

ويأتي الاتصال عقب سلسلة هجمات صاروخية استهدفت المصالح الأمريكية في العراق، آخرها سقوط صواريخ على مبنى السفارة الأمريكية في بغداد يوم 22 فبراير الماضي.

وقبلها بنحو أسبوع، قتل متعاقد يعمل مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق لمحاربة تنظيم داعش، وأصيب مدنيين آخرين في هجوم صاروخي خارج مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان.