مقتل جنديين جراء هجوم إرهابى وسط مالى

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى رفض ذكر اسمه، إن كمينًا استهدف قافلة إمدادات عسكرية فى منطقة موبتى وسط مالى، أثناء مرورها على طريق بين مدينتى كونا وسيفارى.

وأعلن مسؤول محلى اسمه "آلاى باري"، أن الحادث أسفر عن مقتل جنديين، فيما أوضح مصدر أمنى ثان، أن مفقودًا وسبعة جرحى، أحدهم فى حالة خطرة، ضمن الحصيلة.