منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب عبر رابط madrasati office 365 بالخطوات البسيطة

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب تعد الأمر الأهم في المملكة العربية السعودية على المستوى التعليمي للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، لذا يحصر الطلاب وأولياء أمورهم على البحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية الرسمي، من أجل متابعة التلاميذ لدروسهم وتسجيل حضورهم وغيابهم بشكل إلكتروني، فإن تلك المنصة التعليمية تُعد بمثابة نظاماً إلكترونياً جديداً تم إطلاقه بالمملكة، وذلك من أجل تحفيز الطلاب والطالبات على عملية التعليم عن بعد بعد إيقاف عملية الذهاب للمدارس نظراً للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي تخص كورونا.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب

يتمكن الطالب من دخول المنصة بالعديد من الطرق، فمن الممكن أن يقوم بالدخول من خلال الرابط المباشر للمنصة التعليمة المُطلق من وزارة التعليم، ومن الممكن أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر المنصة عن طريق مايكروسوفت تيمز، واشتهر الدخول على منصة مدرستي من خلال رابط تطبيق توكلنا، وسنقدم لكم تسجيل دخول منصة مدرستي بالخطوات عبر الرابط الرسمي الذي تم إطلاقه من وزارة التعليم السعودية.

أول خطوة: على الطالب أن يقوم بفتح رابط منصة مدرستي المباشر والرسمي.

ثاني خطوة: على الطالب أن يقوم بمليء البيانات الخاصة به في المربعات الفارغة أمامه من حيث اسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور.

ثالث خطوة: على الطالب أن يقوم بالضغط على زر الدخول، وسيتمكن بذلك الدخول على المنصة.

ما هي خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي ؟؟

يُذكر أن منصتي مدرستي التعليمية توفر الكثير من الأدوات للطلاب بالمنصة حتى تساعدهم في استيعاب دروسهم، وتقدم لهم كافة وسائل التعلم دون الذهاب إلى المدرسة ودون الذهاب إلى الدروس الخصوصية، وتسعى المنصة إلى أن تحافظ على المستوى التعليمي للطلاب من خلال تطبيق عملية التعليم عن بعد من المنصة كما يجب أن يكون، ويُذكر أن فترة الدوام الدراسي على المنصة يومياً تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، وحتى مساء اليوم.