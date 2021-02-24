قالت الشرطة في الإكوادور، إن أعمال شغب في ثلاثة سجون بالبلاد، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 62 قتيلا.
ووصفت الحكومة ما جرى في السجون بالإكوادور، الثلاثاء، بأنه "عمل منسق بين منظمات إجرامية".
وقال إدموندو مونكايو مدير إدارة السجون في الإكوادور: "كانت جماعتان تتنافسان على القيادة الإجرامية داخل مراكز الاحتجاز"، مضيفا أن عدد القتلى ارتفع إلى 62.
وأضاف أن السلطات تمكنت من "السيطرة واستعادة النظام داخل مراكز الاحتجاز، بمساعدة 800 شرطي إضافي"، وفق ما نقلت "رويترز".
وسعى رئيس الإكوادور لينين مورينو للسيطرة على العنف بالسجون، وأعلن حالة الطوارئ بها بسبب تكرار المواجهات بين العصابات الإجرامية.
وسُجلت حوادث عنف بين النزلاء في سجون بأقاليم جواياس وأزوايوكوتوباكسي التي يقيم فيها نحو 70 في المئة من السجناء في البلاد، بحسب الإحصاءات الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرات القتلى بأعمال شغب في سجون الإكوادور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.