وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة فى إقليم بـ باريس

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم"، إن مشاجرة عنيفة نشبت بين عشرات الأفراد ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 14 سنة بجروح على مستوى الرقبة، وتوفى على إثرها فى وقت لاحق.
وأشارت الصحيفة إلى أن مراهقا آخر يوجد فى حالة حرجة بعد إصابته فى رقبته أيضا، فيما تعرض شاب آخر لإصابة طفيفة، لافتة إلى أن الخصومة بين عصابات إقليم إيسون مستمرة منذ سنة 2000.
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