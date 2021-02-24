بعد رحيله.. هذا ما قاله أحمد زكي يماني عن حظر النفط عن الغرب في حرب أكتوبر 1973

أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة وزير البترول الأسبق أحمد زكي يماني، عن عمر يناهز الـ91 عاما، وكان الفقيد هو المسؤول الأول عن حظر النفط عام 1973 عن الدول الغربية في أعقاب حرب أكتوبر.

خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعود لعام 2010، قال أحمد زكي يماني حول ما حدث في 1973 "كانت قصة طويلة، ردة فعل الولايات المتحدة حول ما حدث لم يقتصر على رد واحد".

وتابع زكي يماني في جزء من حوار أعادت نشره الشبكة الأمريكية "قرار حظر النفط العربي كان مقصودا"، مضيفا "كنت وراء القرار.. ليس للإضرار بالاقتصاد بل للفت نظر الرأي العالمي بأن هناك مشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع يماني "قرروا - أمريكا - رفع سعر النفط 400%.. وهكذا حرموا أوبك من قوتهم الاستراتيجية والنفط العربي".

وأضاف الوزير السعودي الراحل خلال المقابلة "للأسف المال جذاب للغاية.. أعضاء في أوبك كانوا يحبون المال والعائدات ولهذا دفعوا بالسعر للأعلى بأقصى سرعة ممكنة وقد دفعوا ثمن ما فعلوه".

وحول ما إذا كان نادما على قرار الحظر النفطي، رد زكي يماني قائلا "لا، لم أندم على ذلك، أنا نادم على ما فعلته أوبك، لا يمكنك حقا إدارة السعر .. كان الأمر سوء إدارة للأسعار وسوء إدارة للسلطة".

يذكر أن عام 1973 شهد أزمة نفط عالمية، أو ما سمي بـ"صدمة النفط"، والتي بدأت عقب حرب أكتوبر؛ عندما أعلن أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوبك" حظر نفطي على الولايات المتحدة ومؤيدي إسرائيل خلال الحرب مع مصر وسوريا، وكان هدف القرار؛ إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967.

وتوفي أحمد زكي يماني، أمس الثلاثاء، وتولى الراحل منصب وزير البترول السعودي في 1962، كما اختطف في عام 1975، من قبل مجموعة الشهير كارلوس الملقب بـ"الثعلب"، خلال اجتماع لمنظمة أوبك"، في فيينا.