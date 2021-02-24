اقتحام مبنى حكومي في إيران بعد سقوط قتلى على حدود باكستان.. شاهد

أفادت وسائل إعلام إيرانية باقتحام محتجين غاضبين مكتب حاكم إقليم في جنوب شرق إيران، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 2 من مهربي الوقود على حدود باكستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد السكان، قوله: "المسؤولين الإيرانيين تساهلوا في السابق مع قدر بسيط من التهريب كمصدر للدخل للسكان المحليين المتضررين من ارتفاع نسبة البطالة لكنهم أحكموا السيطرة في الآونة الأخيرة".

فيما قال محمد هادي مرعشي مساعد الحاكم للتلفزيون الإيراني إن "اثنين قتلا بالرصاص على الجانب الباكستاني من الحدود".

وفي المقابل، يقول مسؤول, الحدود الباكستانية إن "احتجاجات اندلعت يوم الاثنين على الجانب الإيراني من الحدود بعد أن أطلقت القوات الإيرانية الرصاص باتجاه متورطين في تجارة الوقود الإيراني غير المشروعة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر اقتحام لمكتب حاكم إقليم في جنوب شرق البلاد، عقب مقتل مهربي الوقود.

وتكافح إيران، التي لديها بعض أقل أسعار الوقود بالعالم، عمليات التهريب المنتشرة إلى الدول المجاورة لا سيما في إقليم سستان وبلوخستان‭ ‬الذي يشهد منذ فترة طويلة اشتباكات بين قوات الأمن وانفصاليين مسلحين ومهربي المخدرات.