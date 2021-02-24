كولومبيا تسمح باستخدام لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" في حالات الطوارئ

أعلن رئيس هيئة الأغذية والأدوية في كولومبيا خوليو سيزار ألدانا السماح باستخدام لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في حالات الطوارئ بالبلاد.
وقال ألدانا -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- إنه من المتوقع أن تحصل كولومبيا على أولى جرعات اللقاح خلال الأسابيع المقبلة عبر آلية "كوفاكس".
ويعد هذا اللقاح هو الثالث لذي تسمح كولومبيا باستخدامه في البلاد حيث وافقت السلطات في وقت سابق على استخدام لقاح "سينوفاك" الصيني ولقاح "فايزر/بايونتك".
يشار إلى أن حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في كولومبيا قد بدأت في 17 من شهر فبراير الجاري.
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