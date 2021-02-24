بايدن يزور تكساس بعد عاصفة ثلجية غير مسبوقة

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته "جيل"، ولاية تكساس، الجمعة؛ لتفقدها عقب الأضرار الفادحة التي تسببت بها عاصفة ثلجية غير مسبوقة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بساكي إن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيتوجهان الجمعة إلى هيوستن، كبرى مدن تكساس، حيث سيلتقي بايدن مسؤولين محليين لمناقشة خطط الإغاثة بعد موجة الصقيع، والخطوات اللازمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وسبق أن أعلن بايدن ولاية تكساس "منطقة كوارث" عقب عاصفة ثلجية نادرة حرمت ملايين السكان من الكهرباء ومياه الشرب.

وأودت موجة الصقيع القطبي في جنوب الولايات المتحدة ووسطها بحياة 70 شخصًا على الأقل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.