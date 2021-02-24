خطوات تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية الخاصة بجامعة الكويت 2021 وتاريخ القيام بها

نقدم لكم خطوات تسجيل اختبارات القدرات الأكاديمية الخاصة بجامعة الكويت 2021، حيث أنه من المعروف أنه للتسجيل بجامعة الكويت يجب اجتياز بعض الاختبارات الخاصة، فبعد إعلان نتائج الثانوية العامة في دولة الكويت قام الطلبة بالسعي وراء اختيار الجامعة المناسبة ،ووفقا للسمعة الجيدة لجامعة الكويت العريقة فكثير من الطلبة يسعون للالتحاق بها، وعلي الرغم من صعوبة التسجيل بجامعة الكويت نتيجة لقيامها بوضع شرط اجتياز اختبارات خاصة إلا أن الدراسة بها تزيد من القيمة العلمية لخريجين تلك الجامعة.

خطوات تسجيل اختبارات جامعة الكويت

وهذه الاختبارات تقوم بقياس مستوى القدرات الإلكترونية وبعض القدرات الأكاديمية لدى طلبة الثانوية العامة، وعلي الطلبة اجتياز تلك الاختبارات حتى يتسنى لهم فرصة الالتحاق بجامعة الكويت، وقد قامت الجامعة بالإعلان عن تاريخ القيام بتلك الاختبارات على أن تبدأ في ١/٣/٢٠٢١ حتى ١٠/٤/٢٠٢١، وفيما يلي بعض الخطوات لكيفية التسجيل للقيام بتلك الاختبارات :

يجب عليك الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت

ويمكن لك استخدام ذلك الرابط للانتقال مباشرة لصفحة التسجيل

هذا الرابط يتيح للطلبة أن يقوموا بمعرفة تواريخ التسجيل وتواريخ إجراء الاختبارات الخاصة بالجامعة

يقوم الطالب بالتسجيل عن طريق ملئ البيانات الخاصة باسم المستخدم وكلمة السر

يجب أن يقوم الطالب بتسجيل رقم البطاقة المدنية حتى تتم عملية التسجيل

بعد عملية التسجيل يمكن للطالب التسجيل بالاختبارات عن طريق النقر على مربع طلب تسجيل الاختبارات

موعد تسجيل اختبارات جامعة الكويت

وقامت جامعة الكويت بالإعلان عن تاريخ إجراء اختبارات القدرات الأكاديمية الخاصة بها على أن تكون في الفترة الزمنية من ١/٣/٢٠٢١ حتى ١٠/٤/٢٠٢١ وتاريخ التسجيل الإلكتروني في الفترة من يوم الخميس 18/2/2021 حتى يوم الاثنين 1/3/2021.

وبذلك نكون قد قدمنا جميع المعلومات الخاصة باختبارات القدرات الأكاديمية الخاصة بجامعة الكويت، حيث سعت أغلب الجامعات للتطوير وإتاحة الفرصة للعديد من الطلاب للدراسة من خلالها بأسلوب مطور.