3.4 مليون شخص فى تكساس يعيشون دون مياه بسبب العاصفة الثلجية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن يوم السبت الماضى، حالة كوارث كبرى فى تكساس بينما تكافح الولاية آثار عاصفة شتوية أودت بحياة 24 شخصا على الأقل وتسببت فى انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائى ونقص فى المياه. واضطر الملايين من سكان أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز فى الولايات المتحدة للعيش أياما فى غياب التيار الكهربائى وما زال قرابة نصف سكان الولاية يعانون من انقطاع إمدادات المياه.

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