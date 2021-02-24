سريلانكا .. المسلمون يحتجون على حرق جثث موتى كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، ندد المتظاهرون بسياسة الحكومة فى سريلانكا فى هذا الصدد والتى تمثلت فى حظر دفن الموتى جراء "كوفيد 19"، حاملين نعشا رمزيا.
يأتى ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان إلى مدينة كولومبو، حيث يوجه المحتجون له رسالة بعد أن سلط الضوء منذ أسبوعين على هذه القضية.
وكان رئيس وزراء باكستان قد رحب بقرار نظيره السريلانكى ماهيندا راجاباكسا، فى 10 فبراير السماح للمسلمين بدفن موتاهم، لكن كولومبو تراجعت عن قرارها فى اليوم التالى.
وطالب المحتجون باحترام قرار رئيس الوزراء الباكستانى، حاملين لافتة مكتوب عليها "احترموا بيان رئيس الوزراء واسمحوا بالدفن"، وذلك خلال تجمّعهم أمام مكتب الرئيس جوتابايا راجاباكسا.
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