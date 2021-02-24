ألمانيا: عدد مصابى كورونا يقترب من 2.5 مليون

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8.007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونى و402 ألفا و818 حالة.





وبحسب معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تم تسجيل 422 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 68 ألفا و740 حالة. وأفادت البيانات بأن حوالى مليونى و298 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، فى حين أن هناك 116 ألفا و400 حالة نشطة فى البلاد.

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