روسيا تشن 90 غارة جوية على معاقل داعش بسوريا

نفذت الطائرات الحربية الروسية منذ صباح اليوم، أكثر من 90 غارة على البادية السورية، تزامنًا مع انتشار قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لروسيا على طريق الواصل بين مدينتي دير الزور وحمص، لتأمين الطريق أمام القوافل التجارية والمدنية، فيما تواصل حملات التمشيط في مناطق متعددة من في بوادي حمص وحماة والرقة. وذلك بحسب المرصد السوري.

ويأتي ذلك، بعد الاستهدافات المتكررة لعناصر داعش لقوافل وآليات عسكرية على طرقات البادية السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 21 فبراير هجومًا مباغتًا لعناصر داعش في إطار العمليات المكثفة ضمن البادية السورية، حيث هاجم عناصر التنظيم نقاط للميليشيات الموالية لإيران وقوات الجيش السوري في محيط منطقة حقل آرك النفطي ضمن بادية حمص الشرقية، دارت اشتباكات بين الطرفين على إثرها، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

كما شن عناصر التنظيم شنوا هجومًا على نقطة حراسة لمليشيا “حرس القرى التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، على شاطئ نهر الفرات في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح آخرين من جنسيات سورية.

بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم، 1339 قتيلًا من الجيش السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ 145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 754 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.