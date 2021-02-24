زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الجزائر

سجل المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، هزة أرضية، بلغت قوتها 4.8 درجات شمال البلاد. ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، وقع الزلزال عند الساعة الثانية صباحًا و51 دقيقة بالتوقيت المحلي بولاية سطيف. وتم تحديد مركز الزلزال عند تسعة كيلومترات جنوب غرب الولاية. ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر.

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