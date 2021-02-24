بايدن يؤكد للكاظمي في اتصال هاتفي دعم واشنطن لسيادة العراق واستقلاله

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين والهجمات الصاروخية على قوات التحالف في العراق.
وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد اليوم خلال محادثاته الهاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله وأثنى على قيادة الكاظمي للبلاد.
وأفاد البيان بأن الزعيمين ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بشكل كامل.
وأضاف أن بايدن والكاظمي ناقشا معا أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي في القضايا الرئيسية الأخرى. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي 15 فبراير، سقط 12 صاروخا على قاعدة أربيل الجوية في كردستان العراق، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة تسعة أشخاص آخرين.
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