أحالت السلطات الأمنية في عمان، مصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يلتزما بالحجر المنزلي، إلى القضاء.
ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قال محافظ العاصمة، سعد شهاب، إنه تم إحالة شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، لم يلتزما بالحجر المنزلي، إلى القضاء.
وأضاف أن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الداخلية يقومون بتزويد الحكام الإداريين في المحافظات يوميًا بأسماء المصابين بالفيروس والمحجور عليهم منزليا".
وكان وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، شدد في وقت سابق، على أن "كل مصاب بفيروس كورونا يثبت أنه خارج المنزل هو شخص مخالف ومخالط وبالتالي يعتبر مطلوبا ويجب متابعته حتى إحضاره، ليتم بعد ذلك إرساله للمستشفى الميداني، لإكمال مدة الحجر ويبقى تحت الحراسة".
وأضاف المبيضين، أنه "بعد انتهاء مدة العزل في المستشفى يحظر عليه مغادرته، إلا بأمر من المحافظ الذي يقوم بإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأشار إلى أن "الجولات الميدانية والتفتيشية على المعزولين منزليا مستمرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تؤكد دوما أن سلامة المواطن والمجتمع أهم من كل شيء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لهذا السبب.. إحالة مصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى القضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.