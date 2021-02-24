تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مختلف المناطق بالمملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

ونبه المركز الوطني للأرصاد إلى تكون أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.



وبين أن الحال ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية، أن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة إلى متوسط مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنّيا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية، وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية، تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز إلى أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنّيا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، وتستمر على العويقلية ورفحاء حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى وجود سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.