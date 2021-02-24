إسرائيل تهدي شحنات من لقاح كورونا لـ 15 دولة

قررت إسرائيل توزيع ما لديها من فائض في كميات اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عدد من الدول يبلغ عددها نحو 15 دولة في القارات المختلفة.

وذكر موقع "i24news" الإسرائيلي أنه لم يتم تحديد الدول بعينها التي ستحصل على شحنات اللقاح الرمزية من إسرائيل، غير أن مصادر مطلعة كشفت أن مثل هذه الشحنات ستصل إلى السلطة الفلسطينية وإلى الهندوراس في أمريكا اللاتينية.

وقال الموقع إنه بشأن الدول الإفريقية فستكون الشحنات الرمزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مخصصة للدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل، مما يعني أن دولا مثل السودان والمغرب وتشاد قد تكون بين الدول التي ستحصل على هذه الكميات الرمزية.

وقالت مصادر إن جمهورية التشيك وإيطاليا ستكونان من بين الدول التي ستتلقى هذه الشحنات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتابع "i24news" أن الكمية الإجمالية التي ستوزعها إسرائيل على هذه الدول تصل إلى مائة ألف جرعة، دون الكشف عن نوع اللقاح الذي ستوزعه إسرائيل علما بأن إسرائيل تزودت بكميات كبيرة من لقاح فايزر الذي تقدمه لمواطنيها، كما حصلت على كميات محدودة من لقاح سبوتنيك الروسي وعلى كميات أخرى من لقاح انتجته شركة موديرنا.

ووجه بيني جانتس، رئيس حزب "كاحوال لافان" انتقادات شديدة لرئيس الحكومة نتنياهو على مثل هذا القرار قائلا إن نتنياهو يتاجر بلقاحات الشعب الإسرائيلي التي دفع ثمنها المواطنون من أموال الضرائب التي يسددونها وأن نتنياهو يعتقد أنه يدير مملكة شخصية وليس دولة.