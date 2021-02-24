للمرة الثانية خلال يومين.. واشنطن تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء على تبنيها بشكل قاطع حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، علي أنه وفي وقت تبقى فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملتزمة بأمن إسرائيل وتعمل على تعزيز كل أوجه العلاقات الثنائية معها، فإنها تؤمن في نفس الوقت بأن حل الدولتين هو الطريق الأفضل لضمان هوية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة.

وأوضح برايس "أن حل الدولتين هو جوهر نظرتنا لهذا الصراع ولقناعتنا حول كيفية وجوب حل هذا النزاع".

وقال: "لا أحد يقول إن حل الدولتين متفاوض عليه سيتحقق في الساعات والأيام المقبلة".

وأوضح أنه "على إسرائيل أن تبقى دولة يهودية ديمقراطية وفي نفس الوقت نؤمن بأن الفلسطينين يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة إلى دولة مستقلة".

وأكد برايس أنه "من المهم جدًا أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ خطوات آحادية تؤجج التوتر وتقوض هذه الجهود لدفع حل الدولتين" .

وختم "لا نريد أن نرى أيًا من الجانبين يتخذ خطوات تبعد تحقيق حل الدولتين".