الإكوادور: مقتل 62 نزيلا في اندلاع أعمال شغب بين عصابات متناحرة في سجون 3 مدن

أعلنت السلطات في الإكوادور مقتل 62 نزيلا جراء اندلاع أعمال شغب ومحاولات فرار من سجون مختلفة بثلاث مدن في البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن مدير إدارة السجون إدموندو مونكايو قوله إن 800 مكتب شرطة يساعدون في إعادة السيطرة على المنشآت، مشيرا إلى أنه تم نشر المئات من الضباط من الوحدات التكتيكية منذ اندلاع اشتباكات وأعمال عنف في وقت متأخر من أمس الأول (الإثنين) بين أعضاء عصابات متناحرة داخل السجون.

وأضاف أن مجموعتين متناحرتين كانتا تحاولان اكتساب قيادة إجرامية داخل مراكز الاحتجاز، مشيرا إلى أن الاشتباكات عجلت بعملية بحث عن أسلحة نفذها ضباط الشرطة يوم الإثنين الماضي.

وأشار مونكايو إلى أن 33 نزيلا قد لقوا مصرعهم في سجن "كوينكا" بجنوب الإكوادور ، كما لقي 21 نزيلا مصرعهم في مدينة "جواياكيل" الساحلية المطلة على المحيط الهادئ ، في حين لقي 8 نزلاء مصرعهم في مدينة "لاتاكونجا" بوسط البلاد.