العراق.. انفجار 3 عبوات ناسفة وسط بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بانفجار 3 عبوات ناسفة، صباح اليوم الأربعاء، بأماكن متفرقة في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني قوله إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت فجرا مستهدفة محال لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

وقال المصدر إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب محال لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكم وسط بغداد"، مضيفا أن العبوة الثالثة انفجرت موضوعة أمام محل آخر لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة.

وأضاف المصدر، أن "انفجار العبوات الثلاثة أسفر عن أضرار مادية فقط من دون تسجيل إصابات بشرية".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت بوقوع انفجارين متتاليين قرب منطقة حي القاهرة شرق العاصمة بغداد. وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى وقوع انفجارين بين حي القاهرة وحي البنوك، أعقبهما وإطلاق نار كثيف.

ولم تكشف التقارير مزيد من التفاصيل حول صوت الانفجارات وإطلاق النار، بينما غرد نشطاء على "تويتر" مرجحين استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد.