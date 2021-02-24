الصين تطلق أقمارا صناعية للاستشعار عن بعد لمسح البيئة الكهرومغناطيسية

أطلقت الصين، اليوم /الأربعاء/ مجموعة من أقمار "ياوقان-31" للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكر مركز جيوتشيوان - في بيان اليوم الأربعاء - أن الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد تم إطلاقها الساعة 10:22 صباح اليوم /الأربعاء/ بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-4 سي".

وأضاف المركز أنه بعد دخول المدارات المخطط لها، سيتم استخدام هذه الأقمار لإجراء مسوحات بيئية كهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى ذات صلة.

وقد أطلقت الصين مجموعتين من أقمار "ياوقان-31" في 10 أبريل عام 2018 و29 يناير العام الحالي على التوالي.