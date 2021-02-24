أول محادثة بعد رئاسته أمريكا.. بايدن يعتزم الاتصال بـ العاهل السعودي

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجراء اتصال بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر قوله إن المكالمة لو جرت كما هو مزمع، ستكون الأولى لـ بايدن كرئيس مع العاهل السعودي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت الأسبوع الماضي، إن بايدن سيتواصل مباشرة مع العاهل السعودي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هنأ الرئيس بايدن بانتخابه وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.