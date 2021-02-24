قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هايتن إن إيران تحظى باهتمام متزايد في وزارة الدفاع وتواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها.
وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، خلال محاضرة افتراضية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ : "أننا بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات، قائلا "نحن نفعل ذلك، ولا نتجاهل هذه المشكلة".
يذكر أنه منذ دخول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الصواريخ الإيرانية الباليستية، مشيرة إلى نيتها ضمها إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي في حال استؤنفت مع طهران.
وكانت المتحدثة باسم البنتاجون، الكوماندور جيسيكا مانولتي، قالت أمس،"إن إيران التي تصدر الأسلحة والصواريخ والمسيرات إلى ميليشيات الحوثي، طورت بشكل كبير قدراتها الصاروخية وتقنياتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأركان الأمريكية: إيران تواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.