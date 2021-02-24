أزمة خرق خطة التلقيح تتفاقم في لبنان.. تحقيقات في بعبدا ومجلس النواب وتهديد دولي حاسم

لا تزال أزمة تلقي الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه وعدد من النواب، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موجة من الانتقادات الواسعة، نظرًا للخرق الذي حدث لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد والتي تعطي الأولوية للطواقم الطبية وكبار السن الذين يتجاوزون سن الـ75.

وحسب موقع "لبنان 24"، تباشر دوائر القصر الجمهوري في بعبدا، تحقيقات مكثفة لمعرفة الجهة التي سربت خبر تلقي الرئيس عون والمقربين منه لقاح كورونا إلى محطة تلفزيونية.

وأشارت المعلومات التي توصل إليها الموقع اللبناني، إلى أن الأنظار تتركز في هذا الموضوع تحديدا على "الوافدين الجدد" إلى بعبدا الذين تلقى بعضهم اللقاح كونه على قرب مباشر من سلطة القرار في بعبدا.

لكن أوساطا مقربة من بعبدا، قالت إنه منذ بدء حملة التلقيح فمن الطبيعي أن يتلقى الرئيس عون اللقاح، حيث إن أسبابا طبية طارئة حالت يومها دون تلقيه اللقاح.

وفي مجلس النواب أيضًا، تجري تحقيقات لمعرفة من سرب خبر تلقي النواب اللقاح لأحد الصحفيين، حيث كان يفترض أن يبقى الأمر سريًا.

فيما لم يصدر حتى الآن من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أي تبرير لما حدث، إلا أن مصادر مقربة له قالت إنه سيحدد موقفه في لقاء إعلامي بعد استكمال كل المعطيات.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا في لبنان، الدكتور عبد الرحمن البزري، خرج أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، يعتذر للبنانيين عن الخلل الذي حدث، مؤكدًا أنه غير مسؤول عنه. وأضاف البزري، أن "ما حدث من تلقيح للنواب هو خرق لعملية التلقيح ولا يمكن السكوت عنه"، لافتًا إلى أنه غير مبرر ولا يجب تكراره. وأكد البزري أن خطة التلقيح لا تعطي الأولوية للسياسيين، مشيرًا إلى أن البنك الدولي تابع الخرق وسيتخذ الإجراء اللازم. وأوضح أنه دعا أعضاء اللجنة، للاجتماع الأربعاء، للبحث في الأسباب والمبررات. وأشار إلى أن ما حدث هو بمثابة دق "الأسفين" بمراحل خطة التلقيح، لافتًا إلى أن هذا الموضوع أبدت اللجنة اعتراضها عليه لأنه تسبب بوضعها في موقف حرج. وأوضح أن رد فعله الأول أمام تلقيح النواب كان الاستقالة لكن مسؤوليته الوطنية تمنعه عن ذلك.