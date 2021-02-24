السعودية.. ضبط مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية للنصب والاحتيال

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر؛ ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأضاف المتحدث أن إجراءات الاستدلال الأولية أوضحت وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم.

ولفت إلى أن السلطات اتخذت ضدهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.