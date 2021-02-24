عروض جرير على الجوالات وتخفيضات حتى 21% على الهواتف الذكية والجوالات الحديثة

عروض جرير على الجوالات، jarir bookstore مكتبة جرير اكتسبت شهرة كبيرة بسبب المنتجات المقدمة منها، حيث أن العديد من مواطني المملكة العربية السعودية يفضلون شراء الشاشات وهواتف المحمول من مكتبات جرير لأنها مضمونة 100%، ولذلك سنقدم لكم الآن أفضل العروض المقدمة من جرير.

بطاقة سامبا جرير هاتف فيفو واي 19 وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 875 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات هاتف هواوي واي 9 وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

تقسيط جوالات جرير هاتف هونر 10 لايت بلغ سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 699 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير وصل سعر هاتف الكاتيل إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 679 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير بلغ سعر هاتف هواوي واي 12 إلى 549 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 649 ريال سعودي.

كود خصم جرير وصل سعر هاتف ريلمي سي 2 إلى 499 ريال سعودي.

مكتبة جرير اون لاين هاتف ريدمي 8 بلغ سعره 489 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 519 ريال سعودي.

عرض جرير بلغ سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير وصل سعر هاتف هواوي ميت 30 برو إلى 2999 ريال سعودي.

جوالات مكتبة جرير آيفون 7 وصل سعره إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1799 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير وصل سعر هاتف هواوي نوفا 7 إلى 1859 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للجوالات بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي أي 30 إلى 799 ريال سعودي، بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

فتح محفظة استثمارية بالراجحي إلكترونيا للبدء في التداول مع الراجحي تداول

عروض الجوالات في جرير 2021معروض جرير اليوم و تخفيضات جرير