أمريكا: إيران تواصل تطوير الصواريخ وعلينا مواجهتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف هايتن، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء "أننا بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده يجب أن تلقى نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات.
يذكر أنه منذ دخول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الصواريخ الإيرانية الباليستية، مشيرة إلى نيتها ضمها إلى المفاوضات حول الاتفاق النووى فى حال استؤنفت مع طهران.
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