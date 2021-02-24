فلسطين تسجل أكثر من 400 إصابة جديدة بسلالتى كورونا البريطانية والإفريقية

جدة - نرمين السيد - وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومى الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

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