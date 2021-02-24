دعوات دولية لقادة الصومال لتجنب الفوضى بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وقال ‏الشركاء الدوليون، بحسب قناة "العربية" الإخبارية، على القادة الصوماليين سرعة الاتفاق على إجراء الانتخابات وتجنب العنف. جاء ذلك بعد أيام من احتجاجات واضطرابات تشهدها الصومال على إثر مطالب بإجراء انتخابات تشريعية فى البلاد.

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