الصين: تسجيل 12 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في، الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89 ألفاً 864 حالة وظل عدد الوفيات عند أربعة آلاف و636 شخصا.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 12 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالتين في كل من سيتشوان وشنشي وحالة واحدة في كل من تيانجين وجيانغسو وتشجيانج وشاندونج وقوانغدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4 آلاف و 961 حالة غادر منها أربعة آلاف و780 حالة المستشفيات بعد شفائهم.