قبل 30 يوما من انتخابات الكنيست.. نتنياهو لن يشكل الحكومة وتوقعات بانتخابات خامسة

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية الأربعاء نتائج استطلاع إسرائيلي أجرته إذاعة 103FM قبل 30 يوما من انتخابات الكنيست والذي أكد أن رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو لا يزال غير قادر على تشكيل الحكومة.

وقالت "معاريف" إن انتخابات الكنيست التي من المقرر عقدها يوم 23 مارس كشفت أنه لا يزال حزب الليكود أكبر حزب في إسرائيل، حتى في الكنيست الـ24، بحصوله على 28 مقعدًا وفي المرتبة الثانية، بواقع 18 مقعدًا، جاء حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد.

وحصد حزب "أمل جديد"، برئاسة جدعون ساعر بواقع 13 مقعدًا، بعده نفتالي بينيت وأيليت شاكيد يستقر عند 12 مقعدًا.

وتشترك الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة بـ 9 مقاعد، بينما تشغل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة 15 مقعدًا ، بينما شاس 8 مقاعد ويهوداة هتوراة 7 مقاعد، ويسرائيل بيتنا أيضًا بـ 7 مقاعد، ويواصل حزب العمل الوقوف بأمان فوق نسبة الحجب بـ 6 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع قال 46٪ من المستجيبين أن اسرائيل في رأيهم ستنجر إلى جولة أخرى من الانتخابات بعد الانتخابات الحالية.