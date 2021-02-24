الكويت.. الداخلية تصدر تحذيرا مهما للمواطنين بسبب الطقس

دعت وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، لعدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المناطق التي تشهد هطول للأمطار.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت الوزارة في بيان: "نرجو من قائدي المركبات بضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات والاتصال على هاتف الطوارئ 112، لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية".

وكانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن طقس اليوم الأربعاء، مائل للبرودة، وغائم إلى غائم جزئيًا، والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس باردًا وغائمًا إلى غائم جزئيًا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، مع فرصة أمطار متفرقة وضباب على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 19 درجة، وتنخفض إلى 14 درجات ليلًا.