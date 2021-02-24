من أجل الانتخابات.. معارض تركي لـ دوت الخليج: أردوغان ضحى بـ 13 عسكريا تركيا فى العراق

كشف المعارض التركي جودت كامل عن الأسباب الحقيقية التى جعلت أردوغان يطلق عملية عسكرية جديدة بشمال العراق وسر الانهاء السريع أيضا للعملية التى حملت إسم مخلب النسر 2.

وقال كامل لـ دوت الخليج إن أردوغان يحتاج إلى النجاحات في هذه الأيام ليقدمها إلى الرأي العام قبل أن يعلن الانتخابات المبكرة ولذلك قامت القوات التركية بشن عملية مخلب النسر ٢ .

وأوضح إن أردوغان بعد ساعات من العملية قال أنه سيعلن خبرا سارا للشعب التركي ولم يذكر التفاصيل، مشيرا إلى أنه بعد فشل العملية تبين أن أردوغان كان ينتظر نصرا في إنقاذ الأسرى من يد الحزب العمال الكردستاني ولم يتحقق حيث قُتل ١٣ من رجال الأمن التركي نتيجة فشل أردوغان في إنقاذهم.

وكان وزير الدفاع التركي قد أعلن فى 14 فبراير الجاري انتهاء عملية "مخلب النسر-2" العسكرية شمال العراق.

وقال أكار،وفقا للأناضول إن "عملية "مخلب النسر-2"، التي يشنها الجيش التركي شمال العراق، اتنتهت بعد تحييد 50 مسلحا من حزب العمال الكردستاني"، مشيرا إلى "مقتل 13 مدنيا تركيا على يد حزب العمال الكردستاني بمنطقة غارة بالعراق"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية، وهو الأمر الذى نفته المصادر الكردية بأن القتلي 13 عسكريا كانوا أسري لدي الحزب وأن الجيش التركي هو من قتلهم بعد الهجوم على معسكر اعتقالهم.

وأشار المعارض التركي إلى انه كانت هناك محاولات من قبل الجمعيات المدنية للتواصل مع حزب العمال الكردستاني من أجل التفاوض معه لإطلاق سراح الأسرى إلا أن أردوغان رفض طريق التفاوض وأمر العملية العسكرية،التى انتهت بقتلهم جميعا.

وشدد جودت كامل على أن الشعب التركي محروم من معرفة الحقائق ويخضع لعملية تضليل كاملة بعد سيطرة النظام على الإعلام بشكل كامل.