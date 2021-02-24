منظمة الصحة: انخفاض عدد الإصابات بكورونا حول العالم بنسبة 11% والوفيات بنسبة 20%

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم انخفض من 15 فبراير إلى 21 فبراير الجاري، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت المنظمة - في النشرة الوبائية الأسبوعية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي.. مضيفة أن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تم تسجيل 66 ألفا و359 حالة وفاة.

وأضافت أن انخفاض عدد الإصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية (بنسبة 19%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 9%) وأوروبا (بنسبة 7%) وشرق المتوسط ​​(بنسبة 7%) كذلك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و 6% و 19% و 3% على الترتيب في نفس الفترة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.

علي صعيد متصل، أصيب أكثر من 1.06 مليون شخص في الأمريكيتين خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورنا، وتوفي أكثر من 34 ألفا، وفي أوروبا تم تسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حدد الأطباء أكثر من 181 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.4 ألف شخص.