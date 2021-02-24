تحديث رابط منصة مدرستي لتسجيل دخول الطلاب 1442 backtoschool.sa وطريقة الدخول بالخطوات

لعل البحث عن رابط منصة مدرستي لتسجيل دخول الطلاب 1442 لا يتوقف أبداً في الآونة الأخيرة، حيث أن هذه هي المنصة التعليمية الرسمية بالمملكة العربية السعودية، يبحث عنها العديد من الطلاب والطالبات في شتى المراحل التعليمية، ويبحث عنها أيضاً أولياء الأمور، وليس فقط بل يبحث عنها المعلمين والمعلمات، لذا فإن رابط منصة مدرستي 1442 من أبرز الروابط الخاصة بالشئون التعليمية التي يتم البحث عنها في المملكة العربية السعودية، وهناك عدة طرق للدخول على منصة مدرستي دخول الطالب 1442 ولكن من أبرزها الدخول عن طريق تطبيق توكلنا.

موقع منصة مدرستي لتسجيل دخول الطلاب 1442

إن وزارة التعليم السعودية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وقد أفصحت أن تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب ضروري يومياً، من أجل متابعة دروسهم في كافة المواد الدراسية، ومن أجل حل الواجبات المدرسية، نظراً أن الوزارة قد أعلنت أن العملية التعليمية ستسير عبر الإنترنت، بسبب الانتشار الوبائي لكورونا، لذا من خلال موقعنا نقدم لكم رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب بالسعودية، ومن الجدير ذكره أن عملية التعليم عن بعد ستسمر حتى نهاية الأسبوع العاشر من الترم الثاني.

يجب أن يكون الطالب لديه حساب على تطبيق توكلنا، ويمكنه تثبيت التطبيق على هاتفه المحمول.

عندما يقوم بتسجيل بيانات حسابه على تطبيق توكلنا السعودي، يختار تبويب منصة مدرستي.

يقوم بإدخال بياناته من كلمة المرور واسم المستخدم على المنصة، والضغط على زر الدخول.

خطوات التسجيل بـ منصة مدرستي 1442 عبر توكلنا

يقوم العاملين على تطوير منصة مدرستي بإضافة العديد من الأدوات التي تُسهل على الطالب استيعاب المواد الدراسية والتصفح داخل المنصة، وأخر ما تم إضافته مجموعة من الفيديوهات المرئية لزيادة التفاعل بين الطالب والمدرس، ويمكن للطالب أن يقوم بحفظها على الجهاز الخاص به.