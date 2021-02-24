الكويت.. رفض الطعون في صحة انتخابات مجلس الأمة

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، جميع الطعون المقدمة سابقا في صحة انتخابات مجلس الأمة التي جرت مؤخرا.

وكانت المحكمة قد نظرت في ثلاثة طعون طالبت بإلغاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وحسبما ذكر مراسل "دوت الخليج" في الكويت، فإن أحد الطعون قد تحدث عن إخلال بمبدأ المساواة بين الدوائر من حيث عدد الناخبين.

أما الطعن الثاني فقد استند إلى أن مرسوم دعوة الناخبين لم يعرض على البرلمان.

وقال مقدم الطعن الثالث، إن الحكومة التي دعت إلى الانتخابات قد شكلت بأمر من الأمير الراحل، وكان يجب عليها تقديم استقالتها للأمير الجديد للبلاد، لكي يبتّ فيها، ولذلك فهي لا تملك الحق في الدعوة إلى الانتخابات.