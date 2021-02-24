إصابة رئيس التشيك السابق بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال راديو "براج الدولى" اليوم الأربعاء، إن كلاوس تلقى العلاج فى المستشفى العسكرى المركزى فى العاصمة براج، ويتعافى حاليا فى المنزل. وكانت وزارة الصحة التشيكية، أعلنت استلام أكثر من 667 ألف جرعة من اللقاحات المصنعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه تم تطعيم المواطنين بنحو ثلاثة أرباع هذه الكمية من اللقاحات، مؤكدة أن 182 ألف مواطن حصلوا على الجرعتين المطلوبتين.

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