روحانى: دول الاتفاق النووى مدينة لإيران

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووى تزامنا مع انسحابها من "البروتوكول الإضافى، مشيرا إلى أن شرط الاستمرار فى الاتفاق هو رفع واشنطن الإرهاب الاقتصادى عن الشعب الإيرانى.





وتابع روحانى، بأن دول الاتفاق النووى مدينة لإيران بسبب عدم تقديمها أى شىء لها. وكان البرلمان الإيرانى أعلن منع أى نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن أى تعاون خارج اتفاق الضمانات النووية سيكون محظورا.

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