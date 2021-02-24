إصابة جندي إسرائيلي برصاصة في الرأس في غور الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده أصيب بجروح حرجة في الرأس بقاعدة عسكرية في غور الأردن.
وأكد الجيش، حسب ما نشرته اليوم الأربعاء صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجندي المصاب عثر عليه من قبل زملائه، مشيرة إلى أن هؤلاء ظنوا في البداية أنه أصيب بالحجارة، لكن لدى نقله إلى المستشفى تبين أنه جرح بطلقة نارية.
وذكر الجيش أن الغموض لا يزال يلف ملابسات الحادث والتحقيقات جارية في جميع الفرضيات، مضيفا أنه أبلغ عائلة الجندي المصاب بما حصل.
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