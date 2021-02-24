إسرائيل تفرض حظر تجول ليلي خلال عيد البوريم اليهودي

صادقت الحكومة الإسرائيلية على فرض حظر تجوال ليلي منذ الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي، على أن يبدأ يوم الخميس المقبل، ويتواصل حتى فجر الأحد 28 فبراير الجاري.

وتشمل القيود التي تُفرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد المساخر اليهودي "البوريم"، وتدخل حيز التنفيذ خلال فترة حظر التجوال، تقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من محيط أماكن السكن، مع توصية المواطنين باقتناء حاجاتهم الضرورية، بالإضافة إلى تقليص حجم عمل المواصلات العامة إذ تتوقف الرحلات بين البلدات في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقرر إرجاء اتخاذ قرار حول عودة طلاب المراحل الإعدادية وصفوف العاشر من المرحلة الثانوية، إلى مقاعد الدراسة، وإقرار تسهيلات إضافية على عمل جهاز التعليم، حتى الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، اليوم، عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لفرض حظر التجوال الليلي يبدأ من الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، ويستمر حتى الساعة الخامسة فجرًا، وذلك على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت.

ويأتي ذلك خلافا لتوصية الخبراء في وزارة الصحة الإسرائيلية الذين يطالبون بفرض الإغلاق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً، على أن تتواصل القيود المفروضة بموجب حظر التجوال حتى يوم الأحد المقبل (لغاية الساعة الخامسة من فجر الإثنين).