فلسطين تسجل 352 إصابة كورونا بالطفرة البريطانية و57 بالجنوب أفريقية

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من الطفرة البريطانية بلغت 352 إصابة، والجنوب إفريقية 57، موزعة على مختلف المحافظات.

وقال الشخرة للوكالة الفلسطينية الرسمية اليوم الأربعاء، أنه لم تسجل حتى اللحظة أية إصابة بفيروس كورونا من الطفرة البرازيلية.