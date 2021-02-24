حزب الله العراقي يكشف حقيقة هجومه على المنطقة الخضراء ومطار أربيل

كشفت "كتائب حزب الله" في العراق، حقيقة الاتهامات التي تلاحق التنظيم بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية الأخيرة على الأهداف الأمريكية في العراق.
ونفى المتحدث باسم الكتائب، محمد محيي، في تصريحات مع وكالة "رويترز"، استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء الحكومية في آخر هجومين، وقال: "نحن بشكل مطلق ما قمنا باستهداف أربيل ولا قمنا باستهداف المنطقة الخضراء".
وأضاف، أن "منفذي الهجمات يريدون من واشنطن أن تشدد موقفها من إيران أو تستهدف الفصائل العراقية، لذا يجب منح فرصة لتحقيق انفراج بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يؤدي إلى رحيل القوات الأمريكية من العراق".
وأصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في مطار أربيل الدولي في المنطقة التي يديرها الأكراد، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي.
وضرب صاروخ آخر قاعدة تستضيف القوات الأمريكية شمالي بغداد بعد أيام، مما أصاب متعاقدا واحدا على الأقل، كما ضربت صواريخ، يوم الاثنين، المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.
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